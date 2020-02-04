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Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России

14:46
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России.

В ассоциацию входят федерация горнолыжного спорта, федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, федерация сноуборда и федерация фристайла.

— Я возглавила ассоциацию, — сообщила Вальбе РИА Новости. — Новый пост никак не повлияет на работу в ФЛГР, я же не фигурным катанием и балетом буду заниматься. Ассоциация занимается вопросами мирового масштаба, она входит в состав Международной федерации лыжного спорта. Думаю, нам нужно укреплять свои позиции на международном уровне, это главное.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200204/1564241680.html

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