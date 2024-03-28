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28 марта, 12:33

Вяльбе считает, что Степанова является лидером сборной России

Виктория Кравченко
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Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжница Вероника Степанова является лидером национальной сборной.

«С учетом ее таланта при должном настрое на каждую гонку Степанова должна обыгрывать всех, в том числе Кулешову. Это очевидный лидер сборной? Конечно», — цитирует Вяльбе пресс-служба ОКР.

На чемпионате России 23-летняя Степанова завоевала три золота. На Спартакиаде сильнейших она также трижды заняла первое место.

Источник: https://olympic.ru/news/lenta/elena-vyalbe-veronika-stepanova-pri-dolzhnom-nastroe-dolzhna-obygryvat-v-rossii-vseh/
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
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