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28 марта, 12:14

Вяльбе рассказала, что думает о выступлении Большунова

Виктория Кравченко
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Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление россиянина Александра Большунова на чемпионате страны.

«Саша болел перед чемпионатом, и я поначалу очень переживала, что он вышел на старт. Но такой уж у него характер. Это человек, который трудится на тренировках для того, чтобы соревноваться, и всегда делает все, чтобы добиться победы. Он целиком и полностью посвятил себя спорту и на лыжне не думает ни о чем, кроме первого места. И неважно, какого уровня соревнования», — цитирует Вяльбе пресс-служба команды.

Большунов выиграл в нынешнем сезоне все личные гонки, кроме одной, в командных спринтах вместе с Савелием Коростелевым.

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2024 году проходил с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).

Источник: https://olympic.ru/news/lenta/elena-vyalbe-veronika-stepanova-pri-dolzhnom-nastroe-dolzhna-obygryvat-v-rossii-vseh/
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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