Призеры Олимпийских игр станут участниками Югорского лыжного марафона

В пресс-службе ВТБ в Уральском федеральном округе сообщили о том, что участниками Югорского лыжного марафона станут призеры Олимпийских игр.

По информации ТАСС, на старт выйдет победитель ОИ-2014 в марафоне на 50 км Александр Легков, а также обладатели бронзовых медалей Игры 2006 и 2010 года в командном спринте Иван Алыпов и Алексей Петухов.

Кроме того, в пятикилометровой гонке примут участие олимпийские чемпионы по биатлону Юрий Кашкаров, Ольга Зайцева, Светлана Слепцова и серебряный призер Игр в Сочи Ольга Вилухина.

Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 апреля.