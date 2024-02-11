Вяльбе считает, что ей нужно чаще вставать на лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей непросто дался забег на массовой гонке «Лыжня России».

«Нормальный был забег, но мне было очень тяжело, хорошо, что подсказывали во время гонки, сколько осталось до финиша. Наверное, в этом году я встала на лыжи пятый или шестой раз. Думаю, нужно просто находить время и кататься чаще», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

«Лыжня России» — самое массовое спортивное мероприятие в России, оно проводится по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».