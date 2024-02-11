Николай Лопухов сравнил Веронику Степанову с выдающимися лыжницами прошлого

Тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов сравнил Веронику Степанову с великими российскими лыжницами прошлого.

«Она очень одаренная. Я приметил ее еще в юниорках и даже подумал, что эта девочка сильно напоминает Юлию Чепалову. Ту ведь тоже отличала необыкновенная одаренность конькового хода: бегала «коньком» в классических ботинках и обыгрывала всех подряд. Лариса Лазутина или Люба Егорова были в этом плане «искусственницами» — их умение бегать коньком шло от очень большой работы, большой природной одаренности в этом плане не было. Юля же просто летела по лыжне. Точно так же сейчас бежит Вероника», — приводит RT слова Лопухова.

В субботу, 10 февраля Степанова выиграла скиатлон на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.