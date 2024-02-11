Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

11 февраля, 07:43

Николай Лопухов сравнил Веронику Степанову с выдающимися лыжницами прошлого

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов сравнил Веронику Степанову с великими российскими лыжницами прошлого.

«Она очень одаренная. Я приметил ее еще в юниорках и даже подумал, что эта девочка сильно напоминает Юлию Чепалову. Ту ведь тоже отличала необыкновенная одаренность конькового хода: бегала «коньком» в классических ботинках и обыгрывала всех подряд. Лариса Лазутина или Люба Егорова были в этом плане «искусственницами» — их умение бегать коньком шло от очень большой работы, большой природной одаренности в этом плане не было. Юля же просто летела по лыжне. Точно так же сейчас бежит Вероника», — приводит RT слова Лопухова.

В субботу, 10 февраля Степанова выиграла скиатлон на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Источник: RT
2
0
Читайте также
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко: «Ступак сейчас действительно не в лучшей форме, у нее есть сложности»

Вяльбе считает, что ей нужно чаще вставать на лыжи
Новости
RSS RSS
Все новости