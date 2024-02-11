Истомина считает, что российские лыжницы навязывают реальную борьбу Степановой

Российская лыжница Мария Истомина заявила, что участницы внутрироссийских соревнований навязывают реальную борьбу олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Веронике Степановой.

«Да, конечно с ней реально бороться в дистанционных гонках, — цитирует Истомину ТАСС. — У нас вчера была очень хорошая, равная гонка. Наверное, у нас не все получается, но я думаю, что мы навязываем ей реальную борьбу».

10 февраля Степанова стала победительницей скиатлона на Всероссийской спартакиаде 2024. Истомина заняла третье место. 9 февраля Степанова стала второй в спринте, уступив первое место Анастасии Фалеевой.