Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:40

Вяльбе о Веронике Степановой: «Она заболела, лежит с температурой»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги пятого этапа Кубка России в Казани и рассказала кто ее порадовал персонально.

В частности, Вяльбе рассказала о состоянии Вероники Степановой, которая после победы в гонке с раздельным стартом решила пропустить спринт и скиатлон в выходные.

«У девчонок, наверное, порадовала Женя Крупицкая. Я не беру лидеров. Понятно, что я довольна теми, кто выигрывает. Что касается, ребят, то сегодня я в очередной раз порадовалась за Савелия Коростелева, Артема Мальцева. Денис Спицов в шестерке, что крайне редко у него бывает в этом сезоне. Ну и, конечно, Вероника Степанова. Жаль, что она заболела, лежит с температурой. Опять же, Саша Большунов порадовал», — сказала Вяльбе.

Этап Кубка России в Казани проходил при низких температурных условиях, из-за которых ряд лидеров снялся с гонок в субботу и воскресенье.

1
0
Читайте также
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта
Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом
Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент федерации лыжных гонок Татарстана сравнил этап Кубка России в Казани с Олимпиадой

Коростелев о Большунове: «Победа над Сашей — больше для своего личного удовлетворения»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости