Президент федерации лыжных гонок Татарстана сравнил этап Кубка России в Казани с Олимпиадой

Президент федерации лыжных гонок Республики Татарстан и вице-президент федерации лыжных гонок России Ильшат Фардиев прокомментировал итоги пятого этапа Кубка России в Казани.

В Татарстане прошел первый в истории региона крупный лыжный турнир. Спортсмены из республики выиграли три медали.

— Мы восхищены болельщиками, радостно, что наши лыжники добавили, все просто прекрасно, — сказал Фадриев. — Спасибо Елене Валерьевне и Всероссийской федерации лыжных гонок, что дали нам такую возможность. Спасибо всем лыжникам, лидерам сборной. Такая борьба, столько эмоций.

— Три медали для сборной Татарстана — это успех?

— Да еще какой! Мы очень рады. Это практически как Олимпиада.

— Уже в планах есть мысли о строительстве гостиничного комплекса, о котором говорила Елена Валерьевна?

— Сколько ни говори, гостиница сама по себе не построится. В течение двух-трех лет, думаю, что объект будет.

— После этого можно будет рассчитывать на проведение в Казани соревнований более высокого уровня? Например, чемпионата России.

— Обязательно. У нас все соответствует. Хоть сейчас можем провести, нет никаких проблем.

Лыжно-биатлонный центр в поселке «Мирный» был открыт в марте 2023 года после нескольких переносов из-за проблем при строительстве объекта.