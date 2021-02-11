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Вяльбе рассказала об ограничениях для российских лыжников на чемпионате мира

11:16
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские сборные по лыжным видам спорта на чемпионате мира не столкнутся с какими-либо ограничениями кроме тех, что уже введены.

Соревнования пройдут с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

«Ограничения по правилам поведения? У нас каких-либо дополнительных ограничений нет, есть только по флагу, гимну и одежде», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

В декабре 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. На ЧМ в Поклюке российские биатлонисты выступают как команда Союза биатлонистов России. На их эмблеме вместо флага изображен логотип СБР.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210211/vyalbe-1596938640.html

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