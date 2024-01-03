Вяльбе рассказала, как переживает за отстраненных от международных соревнований спортсменов

Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как переживает текущую ситуацию с международным отстранением российских спортсменов. Она призналась, что ей очень жаль спортсменов, которые всю жизнь тренируются ради участия в соревнованиях.

«Это очень больно. Очень. Вы даже не представляете, насколько мне их жалко. Они тренировались много лет, у кого-то, может, это могла быть первая и очень фееричная Олимпиада. У кого-то она могла быть последней. Но при всем при этом я могу сказать, что, если ты на самом деле дружишь со своей головой, ты должен понять, что это горько, но это не горе. Ты жив, ты здоров, ты занимаешься своим любимым делом, но готов ли быть разменной монетой? Ты все-таки должен быть примером абсолютно во всем для этих детей, которые на тебя смотрят!» — цитирует Вяльбе «КП-Спорт».