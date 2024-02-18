Вяльбе: «Жаль, что в марафоне Степанова не бежала. Я бы на ее месте себя проверила»

Президент Федерации лыжных гонок России и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала выступление Александра Большунова на Спартакиаде сильнейших — 2024. Она также отметила, что хотела бы видеть Веронику Степанову в гонке на 50 км.

— Не добавилось ли уверенности, что Большунов все гонки сможет выиграть?

— Я вообще не думаю: сможет или не сможет. Для меня есть две стороны медали. Было бы интересно, если бы выиграл все гонки в сезоне. С другой стороны, было бы интересно, если бы кто-то его обыграл. Для меня все равно — Иванов, Петров, Сидоров.

— Есть понимание, кто может его обыграть?

— Да нет у меня никакого понимания. В спринте может случится, что споткнулся, палку сломал и все — до свидания. Как СМИ сразу сообщили «Сенсация! Большунов не завоевал медали» после эстафеты. Но никто же не написал, что в эстафете не было двух этапов практически.

— У девушек: четыре личные гонки — четыре победительницы. Это радует?

— Конечно, радует. Мне жаль, что в марафоне Вероника (Степанова) не бежала. Хотелось посмотреть на нее в такой тяжелой гонке. Я бы на ее месте себя бы проверила.

— Побоялась?

— Не знаю. Она здорова, слава богу.

В Тюмени в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошла последняя лыжная гонка в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 в женском масс-старте на 50 км классическим стилем победу одержала Евгения Крупицкая.