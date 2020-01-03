Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги мужского масс-старта на 15 км на этапе Кубке мира «Тур де ски», где Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли второе-третье места соответственно.

— Я горжусь нашей командой, — сказала Вяльбе в эфире Первого канала. — Не всегда бывает первое место. Спасибо всей нашей команде. Мы продолжаем бороться. Клебо — фаворит в спринте, но мы будем бороться с ним до самого последнего.