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Вяльбе — о смерти Веденина: «С такими людьми уходит эпоха»

15:32
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о смерти легендарного советского лыжника Вячеслава Веденина. Он скончался на 81-м году жизни после болезни.

«К сожалению, вчера Вячеслав Петрович ушел из жизни. Он болел. Недавно перенес две операции. Он долгое время плохо себя чувствовал. Он лежал в Коммунарке, но это не коронавирус был.

Я не так часто с ним общалась. Конечно, безусловно, я его знала лично. Сын его работает у нас очень давно. Великий человек. С такими людьми уходит эпоха. Мне сложно что-то добавлять", — приводит слова Вяльбе РЕН ТВ.

Веденин дважды побеждал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, став одним из главных героев Саппоро-1972. Он принес победу советской эстафетной мужской команде, уходя на свой этап с отставанием в минуту от лидера — норвежца Йохтса Харвикена.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/894557-s-takimi-liudmi-ukhodit-epokha-vialbe-o-smerti-lyzhnika-vedenina

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Екатерина Савостина все материалы автора
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