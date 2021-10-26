Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Дюрхауг объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Никлас Дюрхауг через Instagram сообщил, что принял решение о завершении карьеры.

По словам 34-летнего спортсмена, после Олимпийских игр 2018 года его беспокоила травма плеча.

«Вот и пришла моя очередь завершить карьеру, — написал Дюрхауг. — Это было невероятное путешествие, я горжусь собой, мне пришлось пережить много взлетов и падений. После Олимпиады я повредил плечо, пытался восстановиться, но так и не смог вернуться на прежний уровень. Хочу поблагодарить свою семью, друзей, спонсоров, которые были со мной в трудную минуту».

Дюрхауг — двукратный чемпион мира в составе эстафетной команды (2015, 2017). Кроме того, у него бронза ЧМ в гонке на 15 км классическим стилем в 2017 году.