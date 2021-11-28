«Вяльбе не церемонилась». Волков рассказал детали увольнения в сборной России

Бывший аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков предположил, что был уволен из-за комментария под постом журналиста «Матч ТВ» Андрея Романова в Instagram.

«Ситуация серьезная. Никого ни в чем не виню, сам все сделал своими руками. Ни к Елене Валерьевне Вяльбе, ни к кому-то еще у меня нет претензий. Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова два дня назад, на что Андрей сказал: «Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать». Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне. А так как с Еленой Валерьевной у меня уже был разговор про посты в Instagram, на этот раз она не стала церемониться и отправила меня домой. Точнее, еще не отправила — в понедельник я лечу домой», — цитирует Волкова РИА Новости Спорт.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о прекращении сотрудничества с аналитиком Волковым, опубликовавшим скандальный пост.



