Бородавко прокомментировал перенос женской гонки на Кубке мира из-за морозов

Тренер российский лыжников Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» возможную отмену женской гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке из-за низкой температуры.

«В 13:00 по местному времени будет принято решение, будут проводить соревнования. Все ждут. Честно говоря, спортсменов жалко, потому что -20 градусов — это реально холодно. Что думают ребята? Ребята ничего не думают, они готовятся», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее время начала женской гонки было перенесено из-за сильных морозов, новый старт запланирован на 15:45 по мск.