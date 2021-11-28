Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Бородавко прокомментировал перенос женской гонки на Кубке мира из-за морозов

13:42
Теги:

Тренер российский лыжников Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» возможную отмену женской гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке из-за низкой температуры.

«В 13:00 по местному времени будет принято решение, будут проводить соревнования. Все ждут. Честно говоря, спортсменов жалко, потому что -20 градусов — это реально холодно. Что думают ребята? Ребята ничего не думают, они готовятся», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее время начала женской гонки было перенесено из-за сильных морозов, новый старт запланирован на 15:45 по мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора
Читайте также
Памяти Александра Градского: необычное интервью о футболе - кто сделал чемпионский «Спартак»
Игорь Крутой прокомментировал смерть Александра Градского
0