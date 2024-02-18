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18 февраля, 17:45

Кубок мира: смотреть трансляцию индивидуальной гонки

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Миннеаполисе завершится 18 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

9-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Миннеаполисе (США) стартовал 17 февраля и завершится 18 февраля. В программе последнего соревновательного дня: индивидуальные гонки 10 км свободным стилем. Начало мужской гонки запланировано на 19.30 по московскому времени, а женские гонуи стартуют в 21.45 мск.

Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Также следить за этапом Кубка мира в Миннеаполисе можно на телеканале «Евроспорт».

Кубок мира по лыжным гонкам сезона 2023/2024 стартовал 24 ноября 2023 года в финляндском Руке. Финальный этап пройдет с 15 по 17 марта 2024-го в Фалуне (Швеция).

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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