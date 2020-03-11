Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем официальном Instagram поздравил российского лыжника Александра Большунова с досрочной победой в общем зачете Кубка мира.

Большунов — первый российский обладатель Кубка мира по лыжным гонкам! — написал Губерниев. — Саша выиграл досрочно! Сборная Норвегии не летит в этапы в Северную Америку! В СССР большой лыжный глобус брали только Александр Завьялов и Владимир Смирнов! Всех поздравляю с исторической победой! Теперь надо выиграть чемпионат мира в будущем сезоне под мой блестящий комментарий! Вперед, Большунов!

Россиянин был лидером рейтинга и мог завоевать Большой Хрустальный глобус в ближайшей гонке, а теоретические шансы обойти его были лишь у Йоханнеса Клебо. Однако норвежцы приняли решение отказаться от участия в этапах в Северной Америке из-за распространения коронавируса.