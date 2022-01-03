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В сборной России отреагировали на победу Непряевой в масс-старте на «Тур де Ски»

15:58
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на 10 километров в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Мы очень довольны этой победой. Наталья является специалистом классического хода — это её доминирующий ход и сильная сторона. В таких гонках Непряева себя комфортно чувствует, ощущает силу. Среди этих девушек нет сильных спринтеров, поэтому Непряева имела преимущество в финишном рывке. Бригада очень хорошо подготовила лыжи. Лыжи хорошо держали ход и помогли сохранить силы для этого финишного рывка», — приводит «Чемпионат» слова Бородавко.

Завтра, 4 января состоится масс-старт свободным стилем, эта гонка станет последней в рамках «Тур де Ски». Перед заключительным днем соревнований Непряева лидирует в общем зачете многодневки, отрыв россиянки от ближайшей преследовательницы, шведки Эббы Андерсон составляет 1 минуту и 12 секунд.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/skiing/news-4564915-v-sbornoj-rossii-otreagirovali-na-zoloto-nepryaevoj-v-mass-starte-tur-de-ski.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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