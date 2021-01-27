В Финляндии приняли извинения Большунова

Финская лыжная ассоциация приняла извинения российского лыжника Александра Большунова, заявил глава организации Маркку Хаапасалми.

«Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова, — цитирует Хаапасалми сайт ассоциации. — Мы хотели бы в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без инцидентов, подобных тому, который мы видели в воскресенье. Такие инциденты не являются частью лыжного спорта».

Ранее сам Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились за поведение спортсмена. Во время эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти россиянин отмахнулся и ударил палкой финна Йони Мяки, а после финиша врезался в него. В результате судьи дисквалифицировали Большунова за неспортивное поведение и лишили команду сборной России бронзовой медали.