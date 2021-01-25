Большунов и Вяльбе извинились перед финским лыжником Мяки

Российский лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесли извинения финскому лыжнику Йони Мяки, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на заявление федерации.

«От лица ассоциации Большунов и Вяльбе приносят свои извинения в отношении Мяки. Враждебность не является частью национального духа, мы высоко ценим спортивную честность», — привел текст письма корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.

Ранее Большунов ударил Мяки лыжной палкой на финише эстафеты этапа Кубка мира в финском Лахти, а после финиша врезался в соперника. Это привело к дисквалификации российской эстафетной команды.

Россиянин сможет принять участие в следующем этап Кубка мира. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет ужесточать наказание за инцидент.