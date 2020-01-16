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Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

22:20
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Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место. Гава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в Instagram сообщила состав мужской и женских команды на чешский этап.

Мужчины: Александр Бессмертных, Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин.

Женщины: Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.

Этап Кубка мира в Чехии пройдет 18-19 января.

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