Устюгов честно рассказал, почему ушел из группы Егора Сорина

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, что у него не сложилось в группе Егора Сорина. Теперь именитый лыжник готовится к зимнему сезону самостоятельно.

— Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество, — сказал Устюгов. — В моем видении главным был Маркус, а Егор должен был контролировать. У него же была другая позиция. В итоге где-то стали расходиться. Например, на первом сборе у них была тренировка в 9. Мне в это время было неудобно. Тем более я только вкатывался, у меня по плану было 2,5 часа, а они уже работали по 3 часа. На фоне таких моментов пошло недопонимание, он дважды сделал мне замечания, а на третий я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду. Вижу, как тебя это напрягает». Он сказал: «Хорошо». И теперь я с регионом.

— Как это выглядит?

— Да точно так же. Я у Егора был в группе, но тренировался по своему плану. Так и теперь. Плюсы сборной — там всегда можно взять биохимию, хорошее медобеспечение. Но готовиться одному — это вызов для меня.