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Роднина назвала Большунова спортсменом года: «Была очень красивая борьба на Олимпиаде!»

Роднина назвала Большунова спортсменом года
Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» назвала спортсмена 2022 года.

«Спортсмен года? Наверное, Большунов. Была очень красивая борьба на Олимпиаде, с огромным преимуществом. Давно мы таких побед ждали», — сказала Роднина «СЭ».

В 2022 году 25-летний россиянин завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр.

Александр Большунов
Ирина Роднина
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