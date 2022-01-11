NRK: норвежских и шведских лыжников подозревают в мошенничестве со смазками

Лыжников из Швеции и Норвегии подозревают в использовании запрещенных смазок. Они могли использовать смазки со фторсодержащими продуктами на Кубке Скандинавии, утверждает NRK.

Директор по гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньери подтвердил, что некоторые лыжники использовали материалы с перфтороктановой кислотой, но правилами этих соревнований это не было запрещено. Однако он подчеркнул, что это все равно «считается непорядочным поведением».

Имена спортсменов, попавших под подозрение, не уточняются.

Напомним, Кубок Скандинавии проходил с 7 по 9 января.