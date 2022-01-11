Перевозчиков о скандале с запрещенной смазкой: «Лыжникам грозит дисквалификация»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал «СЭ» обвинения шведских и норвежских лыжников в применении фторосодержащей смазки на Кубке Скандинавии.

«Любые фторосодержащие смазки с этого сезона запрещены, в каком бы виде они не содержались: что в смазке держания, что в смазке скольжения. Поэтому если в их смазках найдены компоненты фтора, то это нарушение тех норм, которые были выдвинуты FIS для абсолютно всех. Насколько я помню, наказание за это не слишком сильное, но формулировка расплывчатая, поэтому лыжников может ждать мера от предупреждения до дисквалификации спортсмена на гонку или на сезон или сервис бригады», — сказал Перевозчиков «СЭ».

Директор по гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньери подтвердил, что некоторые лыжники использовали материалы с перфтороктановой кислотой, но правилами этих соревнований это не было запрещено. Однако он подчеркнул, что это все равно «считается непорядочным поведением».

Имена спортсменов, попавших под подозрение, не уточняются.