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Ступак, Непряева и Йохауг выступят в масс-старте на Кубке мира в Энгадине

21:46
Наталья Непряева. Фото Reuters
Наталья Непряева. Фото Reuters
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Официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS) 12 марта опубликовал список участников женского масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Россию в гонке представят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова и Евгения Крупицкая.

За Норвегию побегут Тереза Йохауг, Мари Фоссесхольм, Хейди Венг, Тирил Венг, Кьерсти Калваа, Уднес Венг, Марте Скаанес, Эстберг Амундсен и Анна Свендсен.

Также в гонке примут участие лидер общего зачета Кубка мира американка Джессика Диггинс и второй номер сезона Эбба Андерссон.

Женский масс-старт на 10 км классическим стилем пройдет в субботу, 13 марта. Начало — в 17.30 (мск).

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