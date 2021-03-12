Ступак, Непряева и Йохауг выступят в масс-старте на Кубке мира в Энгадине
21:46
Официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS) 12 марта опубликовал список участников женского масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Россию в гонке представят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова и Евгения Крупицкая.
За Норвегию побегут Тереза Йохауг, Мари Фоссесхольм, Хейди Венг, Тирил Венг, Кьерсти Калваа, Уднес Венг, Марте Скаанес, Эстберг Амундсен и Анна Свендсен.
Также в гонке примут участие лидер общего зачета Кубка мира американка Джессика Диггинс и второй номер сезона Эбба Андерссон.
Женский масс-старт на 10 км классическим стилем пройдет в субботу, 13 марта. Начало — в 17.30 (мск).
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