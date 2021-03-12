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Большунов, Клебо и Якимушкин выступят в масс-старте на Кубке мира в Энгадине

21:00
Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Фото Reuters
Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Фото Reuters
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Официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS) опубликовал список участников мужского масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Россию в гонке представят восемь лыжников: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артем Мальцев, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Илья Порошкин.

За сборную Норвегии в масс-старте побегут Ханс Холунн, Йоханнес Клебо, Пол Голдберг, Ливстрем Ньюнжет, Эрик Вальнес, Остберг Амундсен и Даниэль Сток и Скамо Хоппе.

Мужской масс-старт на 15 км классическим стилем пройдет в субботу, 13 марта. Начало — в 13.40 (мск).

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