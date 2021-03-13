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Кубок мира по лыжным гонкам, мужской масс-старт: онлайн трансляция гонки, где смотреть

12:00
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Сегодня, 13 марта, в Энгадине (Швейцария) пройдет в мужской масс-старт на 15 км классическим стилем. Начало — в 13.40 по московскому времени.

Сборную России на этом старте представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артем Мальцев, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Илья Порошкин.

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на Кубке мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция мужского масс-старта на сайте «СЭ»

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