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Что творится с Большуновым? Live с Марьянчик и Ивановым — в 15.00

11:00
Что творится с Большуновым? Live с Марьянчик и Ивановым.
Что творится с Большуновым? Live с Марьянчик и Ивановым.
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Обозреватели «СЭ», Наталья Марьянчик и вернувшийся прямо с лыжного Кубка мира Владимир Иванов, обсудят самые актуальные вопросы стартовавшего зимнего сезона — на YouTube-канале «СЭ» в 15.00.

— что происходит с Александром Большуновым: травмы, болезни и непопадание даже в топ-10
— почему Сергея Устюгова прессуют с отбором на Олимпиаду?
— почему биатлонисты хорошо бегут и стреляют только в эстафетах?
— почему не зовут на Кубок мира лучшую биатлонную юниорку Анастасию Шевченко?

Задавайте ваши вопросы в прямом эфире и в комментариях к этой новости!

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