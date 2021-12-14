Что творится с Большуновым? Live с Марьянчик и Ивановым.

Обозреватели «СЭ», Наталья Марьянчик и вернувшийся прямо с лыжного Кубка мира Владимир Иванов, обсудят самые актуальные вопросы стартовавшего зимнего сезона — на YouTube-канале «СЭ» в 15.00.

— что происходит с Александром Большуновым: травмы, болезни и непопадание даже в топ-10

— почему Сергея Устюгова прессуют с отбором на Олимпиаду?

— почему биатлонисты хорошо бегут и стреляют только в эстафетах?

— почему не зовут на Кубок мира лучшую биатлонную юниорку Анастасию Шевченко?

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