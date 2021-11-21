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Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира

16:10
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Федерация лыжных гонок России объявила состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

В мужскую сборную страны вошли действующий победитель Кубка мира Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных.

В женскую команду попали Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Первый этап Кубка мира в Руке пройдет с 26 по 28 ноября.

Дополнительная информация:

http://www.flgr.ru/news/5654.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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