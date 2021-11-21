Сорина выиграла коньковую «разделку» на контрольных стартах сборной России
15:10
Российская лыжница Татьяна Сорина заняла первое место в контрольной гонке сборной России на 10 километров свободным стилем в финском Муонио.
Сорина преодолела дистанцию за 24 минуты 58,6 секунды.
Второе место заняла Наталья Непряева (+20,7). На третьей позиции расположилась Вероника Степанова (+25,4).
Напомним, что по итогам контрольных стартов формируется состав национальной команды на первый этап Кубка мира в финской Руке. Первый этап пройдет с 26 по 28 ноября.
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