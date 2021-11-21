Сорина выиграла коньковую «разделку» на контрольных стартах сборной России

Российская лыжница Татьяна Сорина заняла первое место в контрольной гонке сборной России на 10 километров свободным стилем в финском Муонио.

Сорина преодолела дистанцию за 24 минуты 58,6 секунды.

Второе место заняла Наталья Непряева (+20,7). На третьей позиции расположилась Вероника Степанова (+25,4).

Напомним, что по итогам контрольных стартов формируется состав национальной команды на первый этап Кубка мира в финской Руке. Первый этап пройдет с 26 по 28 ноября.