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Большунов железно поедет на Олимпийские игры. Всех остальных ждет отбор на Кубке мира

16:58
Александр Большунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Большунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскрыл подробности формирования команды на Олимпийские игры.

По словам специалиста, действующий обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов — первый лыжник, забронировавший себе участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Решением президента ФЛГР Александр уже отобран на Олимпийские игры, — сообщил Бородавко. — И стартовать он может где хочет и как хочет. Ни у кого больше таких привилегий нет — всем остальным предстоит биться за места в команде на Кубке мира.

Кубок мира-2021/2022 по лыжным гонкам стартует 26 ноября в Финляндии. 24-летний Большунов вошел в состав сборной России.

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Владимир Иванов все материалы автора
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