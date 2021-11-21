Большунов железно поедет на Олимпийские игры. Всех остальных ждет отбор на Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскрыл подробности формирования команды на Олимпийские игры.

По словам специалиста, действующий обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов — первый лыжник, забронировавший себе участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Решением президента ФЛГР Александр уже отобран на Олимпийские игры, — сообщил Бородавко. — И стартовать он может где хочет и как хочет. Ни у кого больше таких привилегий нет — всем остальным предстоит биться за места в команде на Кубке мира.

Кубок мира-2021/2022 по лыжным гонкам стартует 26 ноября в Финляндии. 24-летний Большунов вошел в состав сборной России.