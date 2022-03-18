Спицов стал третьим в гонке с раздельным стартом в Кирово-Чепецке

Олимпийский чемпион Игр в Пекине Денис Спицов занял третье место в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

Первым стал Илья Порошкин. Его результат 34 минуты 44,8 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание — 3,6 секунды). Спицова остал на 7,6 секунды.

Иван Якимушкин стал пятым (+34,5), Алексей Червоткин — седьмым (+1.02,9), Глеб Ретивых — 10-м (+1.36,9), Александр Терентьев — 14-м (+2.28,5).