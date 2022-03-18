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Сегодня, 12:15

Непряева стала второй в раздельном старте на соревнованиях «Олимпийцы России»

Сергей Разин
корреспондент
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В Кирово-Чепецке завершилась гонка у женщин на 10 км коньковым ходом с раздельным стартом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России».

Первое место заняла Мария Истомина с результатом 25,15.2, на втором месте олимпийская чемпионка 2022 года Наталья Непряева, отставшая на 10,7 секунды. Замкнула тройку Екатерина Смирнова.

Напомним, 26 летняя Непряева стала победительницей общего зачета Кубка мира-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине она выиграла золото в эстафете, а также завоевала серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Кроме того, она победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Наталья Непряева
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