Сорина и Непряева не смогли выйти в финал конькового спринта «Тур де Ски», Ступак выбыла в четвертьфинале

В швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски».

Российские лыжницы Татьяна Сорина и Наталья Непряева дошли до полуфинала конькового спринта, где заняли пятое и четвертое места соответственно и не квалифицировались в финал.

Еще две россиянки Юлия Ступак и Кристина Мацокина выбыли в четвертьфинале.

Спринты на «Тур де Ски»: сколько медалей возьмет Россия? Live!