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Сорина и Непряева не смогли выйти в финал конькового спринта «Тур де Ски», Ступак выбыла в четвертьфинале

14:56
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В швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски».

Российские лыжницы Татьяна Сорина и Наталья Непряева дошли до полуфинала конькового спринта, где заняли пятое и четвертое места соответственно и не квалифицировались в финал.

Еще две россиянки Юлия Ступак и Кристина Мацокина выбыли в четвертьфинале.

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