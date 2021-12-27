Сорин: «У Степановой подозрение на отравление, решили, что лучше перестраховаться и пропустить «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о состоянии Вероники Степановой, которая снялась с «Тур де Ски» из-за болезни.

«У Вероники небольшое недомогание: вчера достаточно сильно болел живот, — приводит слова тренера «Чемпионат». — Сегодня Вероника чувствует себя лучше, но решили не рисковать, потому что есть подозрение на отравление. «Тур де Ски» — это все-таки не одна гонка, тем более на высоте. Учитывая, что спортсменка молодая, решили, что лучше перестраховаться и пропустить старт. Она будет готовиться к следующему этапу. Сейчас долго думали, но фактор того, что первые две гонки будут проходить на высоте и Степанова себя нехорошо чувствовала, может негативно сказаться в будущем».

Ранее стало известно, что вместо Степановой на «Тур де Ски» выступит Христина Мацокина.

20-летняя Степанова дебютировала на Кубке мира в сезоне-2021/22. На этапе турнира в Норвегии россиянка заняла первое место на последнем этапе эстафеты 4х5 км.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января в Ленцерхайде (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).