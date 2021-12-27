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Бородавко рассказал о готовности Большунова к «Тур де Ски»

18:06
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии Александра Большунова перед «Тур де Ски».

«Александр находится в нормальной спортивной форме. Он готовился к «Тур де Ски», — сказал Бородавко «СЭ». — Об итогах тренировок, которые были у нас в горах, мы сможем узнать только на старте. Сейчас трудно что-то говорить. Александр постепенно набирает форму, провел хороший сбор. Будем ждать хороших результатов!»

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января в Ленцерхайде (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).

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Мария Куцубеева все материалы автора
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