Шведский журналист объяснил, зачем обвинил Сорину в допинге
Журналист шведской газеты Expressen Людвиг Хольмберг, написавший скандальную колонку с допинговыми подозрениями в адрес российской лыжницы Татьяны Сориной после ее успеха на первой этапе Кубка мира, объяснил свою позицию в интервью «СЭ».
— Я принял решение написать эту колонку, потому что про Сорину в Руке было много разговоров, — сказал Хольмберг. — Люди говорили у нее за спиной. И у них были подозрения. Я хотел описать ситуацию, к которой мы пришли: сейчас невозможно добиться в спорте большого, неожиданного прогресса, без того чтобы тебе не задавали вопросов. Я никогда не обвинял Сорину в допинге. Но я написал, что понимаю подозрения людей, когда 26-летняя спортсменка вот так преображается, еще и учитывая всю ситуацию с антидопингом. Я тоже испытываю подозрения. Но, как я и написал в своем материале: я действительно надеюсь, что она «чистая».
(Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Людвига Хольмберга — на сайте «СЭ»
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/kak-shvedskiy-zhurnalist-lyudvig-holmberg-obyasnil-svoi-dopingovye-obvineniya-v-adres-rossiyskoy-lyzhnicy-tatyany-sorinoy-1734212/
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