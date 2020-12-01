Шведский журналист объяснил, зачем обвинил Сорину в допинге

Журналист шведской газеты Expressen Людвиг Хольмберг, написавший скандальную колонку с допинговыми подозрениями в адрес российской лыжницы Татьяны Сориной после ее успеха на первой этапе Кубка мира, объяснил свою позицию в интервью «СЭ».

— Я принял решение написать эту колонку, потому что про Сорину в Руке было много разговоров, — сказал Хольмберг. — Люди говорили у нее за спиной. И у них были подозрения. Я хотел описать ситуацию, к которой мы пришли: сейчас невозможно добиться в спорте большого, неожиданного прогресса, без того чтобы тебе не задавали вопросов. Я никогда не обвинял Сорину в допинге. Но я написал, что понимаю подозрения людей, когда 26-летняя спортсменка вот так преображается, еще и учитывая всю ситуацию с антидопингом. Я тоже испытываю подозрения. Но, как я и написал в своем материале: я действительно надеюсь, что она «чистая».

(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Людвига Хольмберга — на сайте «СЭ»