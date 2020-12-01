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Допинг

Шведский журналист объяснил, зачем обвинил Сорину в допинге

21:40

Журналист шведской газеты Expressen Людвиг Хольмберг, написавший скандальную колонку с допинговыми подозрениями в адрес российской лыжницы Татьяны Сориной после ее успеха на первой этапе Кубка мира, объяснил свою позицию в интервью «СЭ».

— Я принял решение написать эту колонку, потому что про Сорину в Руке было много разговоров, — сказал Хольмберг. — Люди говорили у нее за спиной. И у них были подозрения. Я хотел описать ситуацию, к которой мы пришли: сейчас невозможно добиться в спорте большого, неожиданного прогресса, без того чтобы тебе не задавали вопросов. Я никогда не обвинял Сорину в допинге. Но я написал, что понимаю подозрения людей, когда 26-летняя спортсменка вот так преображается, еще и учитывая всю ситуацию с антидопингом. Я тоже испытываю подозрения. Но, как я и написал в своем материале: я действительно надеюсь, что она «чистая».

(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Людвига Хольмберга — на сайте «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/kak-shvedskiy-zhurnalist-lyudvig-holmberg-obyasnil-svoi-dopingovye-obvineniya-v-adres-rossiyskoy-lyzhnicy-tatyany-sorinoy-1734212/

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