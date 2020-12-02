«Не обвинял Сорину в допинге, но испытываю подозрения». Шведский журналист отреагировал на оскорбления из России

Автор материала в шведской Expressen заявил, что готов отправиться в Сибирь по приглашению тренера и супруга оскорбленной российской лыжницы Егора Сорина. Эксклюзив «СЭ»

Швед Людвиг Хольмберг пишет о лыжных гонках давно и заслужил себе имя непримиримого борца с допингом. Раньше он критиковал в основном норвежку Терезу Йохауг, за что ему даже угрожали лыжные фаны из этой страны. И вот накануне Хольмберг опубликовал в Expressen материал, где выражал удивление стремительным прогрессом российской лыжницы Татьяны Сориной.

В статье говорится, что огромный прогресс Сориной пришелся как раз на время, когда в мире из-за пандемии было ослаблено допинг-тестирование. «Учитывая то, как сейчас выглядит антидопинговая система, трудно доверять результатам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой», — отмечается в статье. Супруг Татьяны Егор Сорин опубликовал пост в Instagram, где сказал, что Хольмберг «либо некомпетентен, либо идиот».

И вот Хольмберг — надо отдать ему должное — не стал прятаться и согласился открыто объясниться перед российскими болельщиками и семьей Сориных. При этом он, правда, закрыл для посторонних свой аккаунт в Instagram.

Пытался описать несовершенство системы и использовал Сорину как пример

— Я принял решение написать эту колонку, потому что про Сорину в Руке было много разговоров, — сказал Хольмберг. — Люди говорили у нее за спиной. И у них были подозрения. Я хотел описать ситуацию, к которой мы пришли: сейчас невозможно добиться в спорте большого, неожиданного прогресса без того, чтобы тебе не задавали вопросов. Чемпионат мира-2019 в Зеефельде показал, что антидопинговое тестирование на самом деле неэффективно. И с тех пор в этом плане ничего не изменилось. Все еще реально использовать переливание крови и избегать наказания. А в этом году антидопинговая система стала еще слабее. Из-за пандемии во всем мире берут меньше внесоревновательных тестов, а Россия стала одной из стран, где на время пиковых цифр заражения тестирование было вообще приостановлено.

— Но разве все эти данные дают вам право фактически обвинять в допинге конкретную спортсменку, которая не давала к этому никаких оснований, кроме высоких результатов?

— Я никогда не обвинял Сорину в допинге. Но я написал, что понимаю подозрения людей, когда 26-летняя спортсменка вот так преображается, еще и учитывая всю ситуацию с антидопингом. Я тоже испытываю подозрения. Но, как я и написал в своем материале: я действительно надеюсь, что она «чистая». И кстати, я сделал еще и интервью с Маркусом Крамером (тренер сборной России — Прим. «СЭ»), где он рассказывает о прогрессе Сориной.

— Какие отклики вы получили на свой материал?

— Мне кажется, он привлек больше внимания в России, чем в Швеции. Если прочитать только заголовок и посмотреть на заглавное фото с красной стрелой, наверное, все кажется несколько драматичней, чем есть на самом деле. Я ведь просто пытался описать неполадки системы и использовал Сорину как пример. Потому что она действительно привлекла в Руке много внимания.

— Почему вы не подозреваете шведскую биатлонистку Йоханну Скоттхейм — ровесницу Сориной, — которая на стартовом этапе Кубка мира тоже добилась нереального прогресса и сейчас идет второй в общем зачете?

— Не уверен, что такое сравнение корректно. Но, как я уже говорил, в условиях несовершенства антидопинговой системы каждый спортсмен, который добивается внезапного и резкого прогресса, будет получать вопросы в свой адрес.

— Вы задавали много вопросов по допинговому случаю Терезы Йохауг. Сейчас вы общаетесь?

— Конечно. Я сделал много интервью с Терезой и много раз задавал ей вопросы по поводу ее допингового случая.

LUDVIG HOLMBERG: Det ?r tragiskt att vi har hamnat h?r https://t.co/7AKpzOgO5r — SportExpressen (@SportExpressen) November 30, 2020

Впечатлен шведским языком Егора Сорина

— После материалов про Йохауг вам угрожали норвежские фанаты. А из России после статьи о Сориной угрозы приходили?

— Мне писали некоторые российские болельщики. Но, мне кажется, они не читали целиком моего материала. И еще я понятия не имею, каким образом он был переведен и преподнесен в российских СМИ.

— Как вам реакция тренера и супруга Татьяны Егора Сорина, который пригласил вас в гости в Сибирь?

— Мне кажется, он пошутил. Хотя я бы с удовольствием — был в России несколько раз, это потрясающая страна. Егор написал, что я либо полностью некомпетентен, либо идиот... Хм, это сложный вопрос! Но я впечатлен его шведским языком. Интересно, читал ли он материал целиком или только заголовок.

— Что вы думаете о том, что сборные Норвегии и, возможно, Швеции собираются пропустить предновогодние этапы Кубка мира? Это не подозрительно?

— Даже не знаю. Я сам был в Руке, и мне показалось, что там все прошло хорошо. Мы все сдали тесты на коронавирус и оставались внутри «пузыря». Не знаю, кто как, но я чувствовал себя в безопасности. Хотя, конечно, понимаю, что спортсменам сложно.