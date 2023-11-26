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Лыжник Хальварссон — об этапе в Руке: «Десять минут я пытался отогреть свой пенис»

Виктория Кравченко
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Калле Хальварссон.
Фото AFP

Шведский лыжник Калле Хальварссон рассказал, что столкнулся с трудностями после масс-старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

«Я отморозил пенис. Серьезно. Я лежал в обогревательной комнате десять минут и пытался отогреть его. Это чертовски больно», — цитирует Хальварссона Dagbladet.

Швед по итогам масс-старта занял 18-е место. Первое место занял норвежец Ян Томас Йенссен, в торое место у чеха Михала Новака (+0,7), третий — также норвежец Харальд Амундсен (+2,1).

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