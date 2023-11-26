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Сегодня, 10:25

Большунов стал победителем гонки классическом стилем на первом этапе Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Роман Кручинин, РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом классическом стилем на первом этапе Кубка России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).

26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут и 29,4 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание — 6,3 секунды). Третье место занял Сергей Ардашев (+21,3).

Лыжные гонки.

Кубок России, первый этап.

Классический стиль

Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 37.29,4

2. Савелий Коростелев (Архангельская область) — отставание 6,3 секунды.

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +21,3

4. Алексей Червоткин (Архангельская область) +34,1

5. Илья Порошкин (Республика Коми) +35.8

Александр Большунов
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