Большунов стал победителем гонки классическом стилем на первом этапе Кубка России
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом классическом стилем на первом этапе Кубка России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).
26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут и 29,4 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание — 6,3 секунды). Третье место занял Сергей Ардашев (+21,3).
Лыжные гонки.
Кубок России, первый этап.
Классический стиль
Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 37.29,4
2. Савелий Коростелев (Архангельская область) — отставание 6,3 секунды.
3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +21,3
4. Алексей Червоткин (Архангельская область) +34,1
5. Илья Порошкин (Республика Коми) +35.8
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