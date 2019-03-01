Сергей Устюгов: "Постараемся побить норвежцев через два года"

Россиянин Сергей Устюгов в интервью корреспонденту "СЭ" после эстафеты 4x10 км на чемпионате мира в австрийском Зефельде выразил надежду, что сборная России сможет обогнать норвежцев через два года на ЧМ в немецком Оберстдорфе.

– Мой личный тренер Иван Брагин говорил еще с ранних лет, что эстафету проигрывает не спортсмен, а команда. Я спрашивал: "Ну, как так? Я же привез 10 секунд, а он на последнем этапе все продул". "А он отвечал: "Мало привез, надо было больше". Конечно, обидно и досадно. Все ребята понимали, что есть шанс. Но постараемся побить норвежцев через два года.

– Происходящее с Россией на этом чемпионате мира – это невезение?

– Сам не знаю. Смотрел разделку, думал: "Ну, все, Сундбю начнет сдуваться". А он не сдулся! В итоге Сане (Бессмертных. – Прим. "СЭ") не хватило меньше 3 секунд, очень близок к бронзе был Андрюха (Ларьков. – Прим. "СЭ"). (Владимир Иванов)

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