19:34 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов: "О каких фото девушек говорит Иверсен, лучше спросить у него"

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Лыжник Сергей Устюгов отметил, что поддерживает общение с Эмилем Иверсеном, но не знает, о каких фото девушек тот говорит. Норвежец ранее рассказал о том, что общается с россиянином посредством интернета.

- О фото лучше спросите у Эмиля, - приводит Adresseavisen слова Устюгова. - После отстранения россиян Иверсен первым написал мне и спросил, что случилось. Я ответил, что все в порядке, а меня в списке нет. Конечно, я стараюсь поддерживать контакты с лыжниками моего возраста. Мы поддерживаем друг друга, это здорово.

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