19:15 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Эмиль Иверсен: "Могу послать Устюгову фото девушек"

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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен отметил, что общается с россиянином Сергеем Устюговым посредством интернета. Сегодня россиянин выиграл масс-старт в Валь-Мюстаире и сохранил лидерство на "Тур де Ски".

- Он не слишком разговорчив, - приводит Adresseavisen слова Иверсена. - Мы общаемся в интернете, используя переводчик. Пишем о разных вещах. Я могу послать ему фото девушек. Мы понимаем друг друга, но иногда сложно общаться из-за языка. Это выглядит комично.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

Язык мешает общаться?Двусмысленно.

22:07

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