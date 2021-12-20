Сборная Швеции объявила состав на «Тур де Ски»

Сборная Швеции по лыжам объявила состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 28 декабря по 4 января.

Мужчины: Густаф Берглунд, Виктор Бреннмарк, Йенс Бурман, Калле Хальфварссон, Антон Перссон, Эрик Росье, Оскар Свенссон.

Женщины: Эбба Андерссон, Анна Дювик, Йоханна Хагстрем, Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Луизе Линдстрем, Моа Лундгрен.

После четырех этапов сезона в женском зачете первые два места занимают представительницы Швеции: Майя Дальквист, которая пропустит «Тур де Ски», и Фрида Карлссон. У мужчин лучшим среди шведов является Маркус Грате, занимающий 24- место. Он также пропустит многодневку.