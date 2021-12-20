Норвегия объявила состав на «Тур де Ски», Йохауг пропустит гонку
17:14
Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски».
Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг и трехкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунн пропустят соревнования.
«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.
Состав команды:
Мужчины
Харальд Амундсен
Пол Гульберг
Эмиль Иверсен
Йоханнес Клэбо
Симен Хегстад Крюгер
Мартин Левстрем Ниенге
Шюр Рете
Дидрик Тонсет
Эрик Валнес
Женщины
Хелене Марие Фоссесхолм
Рагнхиль Хага
Анне Кьерсти Калво
Силье Теодорсен
Хайди Венг
Лотта Венг
Тириль Венг
Ингвильд Флюгстад Остберг
Дополнительная информация:
https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2021/12/20-lopere-til-tour-de-ski-20212022/
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