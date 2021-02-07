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Кубок мира по лыжным гонкам, командный спринт: где смотреть прямую трансляцию

12:35
Глеб Ретивых. Фото Reuters
Глеб Ретивых. Фото Reuters
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7 февраля в Ульрисехамне (Швеция) пройдет мужской командный спринт свободным стилем. Гонка начнется в 13.25 (по мск). В составе сборной России на старт выйдут Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

Вчера, 6 февраля, Ретивых занял второе место в индивидуальном спринте. Устюгов стал шестым. Победу одержал швед Оскар Свенссон.

Следить за трансляцией командного спринта можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции (начало в 12.35) в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция командного спринта в Ульрисехамне

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