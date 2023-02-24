Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:21

Илья Семиков: «Большунов непобедим. Результат показывает, что с ним пока не можем бороться»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский лыжник Илья Семиков высказался о третьем месте в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах».

Гонку выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Большунов пока, видимо, непобедим. Результат показывает, что не можем пока бороться. На коньковой части, когда Саня стал натягивать, никто его не поддержал. Пытались зацепиться, но он продолжал натягивать, и в какой-то момент я не вытерпел. Хотелось попробовать его догнать, желание было, но физически не смогли. Но я доволен результатом. Оказаться в такой компании здорово. Основная гонка на этом турнире у меня 50 км, но и скиатлоны неплохо получаются, поэтому хотелось сегодня быть на подиуме», — приводит «Чемпионат» слова Семикова.

Соревнования проходят с 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область).

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5008875-semikov-rezultat-pokazyvaet-chto-poka-ne-mozhem-borotsya-s-bolshunovym.html
Александр Большунов
Илья Семиков
0
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов — о сокращении дистанций: «Это унижение лыжных гонок»
Новости
RSS RSS
Все новости